Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Романцев ответил, каким бы он хотел видеть «Спартак»

Олег Романцев ответил, каким бы он хотел видеть «Спартак»
Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, каким бы он хотел видеть московский клуб. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне хотелось бы, чтобы команда играла так, чтобы зрители получали удовольствие. В «Спартаке» сейчас то, что я вижу, подбор игроков хороший, атакующий, [а значит] зрелищный футбол можно поставить. Есть прагматики, которые говорят, что 1:0 лучше, чем 5:4. Я сторонник, наоборот, такого романтического футбола. Я за то, чтобы «Спартак» выигрывал не 1:0, а 5:4, 5:3, лучше 6:4», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Романцев: российским тренерам дают меньше шансов, при первой же неудаче убирают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android