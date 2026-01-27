Олег Романцев ответил, каким бы он хотел видеть «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, каким бы он хотел видеть московский клуб. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне хотелось бы, чтобы команда играла так, чтобы зрители получали удовольствие. В «Спартаке» сейчас то, что я вижу, подбор игроков хороший, атакующий, [а значит] зрелищный футбол можно поставить. Есть прагматики, которые говорят, что 1:0 лучше, чем 5:4. Я сторонник, наоборот, такого романтического футбола. Я за то, чтобы «Спартак» выигрывал не 1:0, а 5:4, 5:3, лучше 6:4», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».