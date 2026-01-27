Скидки
Погребняк: без понятия, кто такой Карседо. Тренерская спартаковская чехарда — загадка

Погребняк: без понятия, кто такой Карседо. Тренерская спартаковская чехарда — загадка
Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», «Томи» и «Фулхэма» Павел Погребняк высказался о новом тренере «Спартака» Хуане Карлосе Карседо.

«Я вообще без понятия, кто такой Карседо, кого он тренировал. Тренерская спартаковская чехарда для меня загадка. Это не ко мне. Не забывайте, кто там спортивный директор — это тоже играет свою роль. «Спартаку» надо пожелать хорошей концовки чемпионата. За первое место будут бороться «Зенит» и «Краснодар», а остальное уже неважно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Хуан Карлос Карседо был назначен главным тренером московского «Спартака» в начале января 2026 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.

