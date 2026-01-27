«Зенит» поздравил петербуржцев с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Пресс-служба «Зенита» в социальных сетях поздравила жителей Санкт-Петербурга с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Важное исторические событие произошло 27 января 1944 года.



«Сине-бело-голубые поздравляют с Днем полного снятия блокады Ленинграда. Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Сине-бело-голубые поздравляют всех жителей города с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории. Вечная слава и вечная память героическим защитникам Ленинграда!" — написала пресс-служба «Зенита».