«Зенит» поздравил петербуржцев с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

«Зенит» поздравил петербуржцев с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда
Пресс-служба «Зенита» в социальных сетях поздравила жителей Санкт-Петербурга с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Важное исторические событие произошло 27 января 1944 года.

«Сине-бело-голубые поздравляют с Днем полного снятия блокады Ленинграда. Футбольный клуб «Зенит» вспоминает и благодарит всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира. 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

Сине-бело-голубые поздравляют всех жителей города с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории. Вечная слава и вечная память героическим защитникам Ленинграда!" — написала пресс-служба «Зенита».

Новости. Футбол
