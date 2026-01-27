Скидки
Ди Мария: не знаю, какой Арбелоа тренер, но у него всё может сложиться хорошо

Бывший полузащитник «Бенфики», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Анхель Ди Мария, ныне представляющий «Росарио Сентраль», прокомментировал уход Хаби Алонсо с поста главного тренера «Реала» и назначение Альваро Арбелоа на его место.

«[Килиан] Мбаппе уже говорил, что это не провал, потому что [Алонсо] проиграл только финал Суперкубка «Барселоне», и в целом он играл неплохо. Дело в том, что в «Реале» давление очень велико. В таком большом клубе мало терпения, и им нужны быстрые результаты, но он отличный тренер.

Я не знаю, какой [Арбелоа] тренер. Он был отличным парнем, мне он нравился, и у нас были хорошие отношения. Начало было не очень удачным, но он всё исправил, и, похоже, у него всё может сложиться хорошо», — приводит слова Ди Марии AS.

После 21 тура испанской Ла Лиги мадридский клуб располагается на второй строчке турнирной таблицы с 51 очком. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.

