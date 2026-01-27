Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романцев: Юран, Титов, Тихонов, Аленичев знают то, что знал я, плюс имеют свои наработки

Романцев: Юран, Титов, Тихонов, Аленичев знают то, что знал я, плюс имеют свои наработки
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о тренерских карьерах ветеранов красно-белых — Сергея Юрана, Егора Титова, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева и Дмитрия Парфёнова. Романцев считает, что упомянутым специалистам нужно дать время и шанс проявить себя на высоком уровне.

Вот эти пацаны: Титов, Тихонов, Аленичев, Парфёнов, Юран. Они знают то, что я знал, плюс какие-то свои наработки. На них нельзя ставить крест, на них надо обратить внимание, проверить их ещё раз и поверить в них. Они пробовали раз, пробовали два, но надо подольше поверить», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».

Материалы по теме
Романцев посоветовал Карседо, как не сойти с ума в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android