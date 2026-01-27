Романцев: Юран, Титов, Тихонов, Аленичев знают то, что знал я, плюс имеют свои наработки

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о тренерских карьерах ветеранов красно-белых — Сергея Юрана, Егора Титова, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева и Дмитрия Парфёнова. Романцев считает, что упомянутым специалистам нужно дать время и шанс проявить себя на высоком уровне.

Вот эти пацаны: Титов, Тихонов, Аленичев, Парфёнов, Юран. Они знают то, что я знал, плюс какие-то свои наработки. На них нельзя ставить крест, на них надо обратить внимание, проверить их ещё раз и поверить в них. Они пробовали раз, пробовали два, но надо подольше поверить», — сказал Романцев эфире программы «Спартак Шоу».