Анхель Ди Мария: Мастантуоно гораздо талантливее, чем я. Он игрок высшего уровня

Бывший полузащитник «Бенфики», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Анхель Ди Мария, ныне выступающий за «Росарио Сентраль», высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.

«[Мастантуоно] сравнивали со мной, но он гораздо талантливее и намного лучше владеет дриблингом. Он игрок высшего уровня. Его тоже критиковали и списывали со счетов, когда дела шли не очень хорошо, как и Хаби [Алонсо], но у него вся карьера ещё впереди. Сейчас у него дела идут лучше, он стал больше играть, и он значительно улучшит свою игру, что легко сделать, когда тебя окружают лучшие игроки», — приводит слова Ди Марии AS.

Франко Мастантуоно подписал контракт с «Реалом» летом 2025 года, перейдя из «Ривер Плейт». Соглашение с игроком рассчитано до июня 2031 года. В этом сезоне полузащитник провёл 21 матч во всех турнирах, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Согласно данным Transfermarkt, стоимость Мастантуоно составляет € 50 млн.