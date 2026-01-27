Скидки
Открыта продажа билетов на турнир Кубок Легенд — 2026

С 20 по 22 февраля 2026 года на арене Дворца спорта «Мегаспорт» встретятся легенды мирового и отечественного футбола, чтобы определить победителя 18-го международного футбольного турнира «Кубок Легенд» имени Константина Еременко.

Соревнование пройдёт в клубном формате: за главный трофей будут бороться команды «Динамо», «Зенит», «Локомотив», сборная мира, «Спартак» и ЦСКА.

Фото: Пресс-служба Кубка Легенд 2026

В числе планируемых участников этого года такие мастера большого футбола, как Андрей Тихонов, Ари, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Виктор Файзулин, Павел Погребняк, Кевин Кураньи, Александр Филимонов, Зоран Тошич, Сергей Игнашевич, Андрей Каряка, Маринато Гильерме, Руслан Пименов и многие другие.

Важное примечание: вход на игры соревнования будет осуществляться без Fan ID. Билеты на турнир «Кубок Легенд» можно приобрести на официальном сайте Кубок Легенд 2026 | Международный футбольный турнир имени Константина Еременко.

