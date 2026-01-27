Скидки
Врач сборной России Вартапетов высказался о процессе восстановления Матвея Сафонова

Врач сборной России Вартапетов высказался о процессе восстановления Матвея Сафонова
Комментарии

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов высказался о процессе восстановления голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова. Российский вратарь повредил руку в финале Межконтинентального куба с «Фламенго» в середине декабря 2025-го.

«По тем сведениям, которые мы имеем от Матвея, у него всё идёт нормально. Надеемся, что в ближайшее время он уже сможет играть. Мы общались с коллегами из Парижа перед Новым годом, обсуждали сроки восстановления, характер травмы. Всё должно быть нормально. Настрой у него абсолютно позитивный и боевой», — приводит слова Вартапетова Odds.ru.

Сафонову 26 лет, он перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июле 2024 года.

