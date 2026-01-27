Скидки
Патрик Доргу выбыл на 10 недель из-за травмы подколенного сухожилия — The Athletic

Крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу выбыл из строя на 10 недель из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает The Athletic.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29'     1:1 Мбемо – 37'     1:2 Доргу – 50'     2:2 Мерино – 84'     2:3 Кунья – 87'    

В воскресном матче c «Арсеналом» на стадионе «Эмирейтс» датчанин забил гол с дальней дистанции, выведя «Юнайтед» вперёд, но вскоре был заменён из-за травмы. Доргу потерял равновесие, пытаясь догнать отскочивший мяч, и почувствовал боль в подколенном сухожилии после удара о газон. Его заменил Беньямин Шешко.

Согласно новым данным источника, результаты обследования показали, что травма оказалась серьёзнее, чем предполагалось изначально. Клуб первоначально списал проблему на судороги. Если Доргу пропустит 10 недель, он сможет вернуться в начале апреля, и есть вероятность, что он успеет восстановиться к матчу с «Лидсом» на стадионе «Олд Траффорд» 11 апреля.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Арсенал» в АПЛ впервые с 2022 года
