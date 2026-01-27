Михаил Галактионов оценил промежуточный результат «Локомотива» в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил промежуточный результат железнодорожников в нынешнем сезоне Мир РПЛ. На зимний перерыв красно-зелёные ушли, занимая третье место в турнирной таблице. В активе «Локомотива» 37 набранных очков.

«Промежуточный результат – удовлетворительный. Были матчи, где мы могли выжать больше – и с точки зрения качества игры, и с точки зрения результата. Понимаем недочёты и ошибки, которые были.

Я думаю, что работу над ошибками мы сделали, и те матчи, которые были в конце первой части сезона, прошли на достаточно хорошем уровне», — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».