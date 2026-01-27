Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирзоян — о Борисе Игнатьеве: он был вдумчивым, профессиональным и порядочным человеком

Мирзоян — о Борисе Игнатьеве: он был вдумчивым, профессиональным и порядочным человеком
Комментарии

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян оценил вклад Бориса Игнатьева в развитие футбола. Заслуженный тренер РСФСР ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Я сейчас занимаюсь документами Бориса Петровича Игнатьева. Он внёс большой вклад в советский и российский футбол. Борис Петрович — заслуженный тренер России. Под его руководством молодёжная сборная выиграла чемпионат Европы. Многие игроки из этой сборной потом попали в национальную команду.

Игнатьев был вдумчивым, профессиональным и порядочным человеком.

В последние месяцы Борис Петрович чувствовал себя неважно, даже будем говорить, плохо. Мы все старались быть на связи, поддерживать Борю. Он же входил в Объединение отечественных тренеров, а они были постоянно на связи с нами. Мы знали состояние здоровья Бориса Петровича, знали, в каком месте он находился.

Последний раз он по видеосвязи участвовал в работе комитета сборных команд. Он всегда принимал активное участие. Мы обсуждали направления работы тренеров. Борис Петрович всегда был одним из главных людей, которые озвучивали свое виденье. Он плодотворно работал», — приводит слова Мирзояна Sport24.

Материалы по теме
«Локомотив» выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android