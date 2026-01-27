Мирзоян — о Борисе Игнатьеве: он был вдумчивым, профессиональным и порядочным человеком

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян оценил вклад Бориса Игнатьева в развитие футбола. Заслуженный тренер РСФСР ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Я сейчас занимаюсь документами Бориса Петровича Игнатьева. Он внёс большой вклад в советский и российский футбол. Борис Петрович — заслуженный тренер России. Под его руководством молодёжная сборная выиграла чемпионат Европы. Многие игроки из этой сборной потом попали в национальную команду.

Игнатьев был вдумчивым, профессиональным и порядочным человеком.

В последние месяцы Борис Петрович чувствовал себя неважно, даже будем говорить, плохо. Мы все старались быть на связи, поддерживать Борю. Он же входил в Объединение отечественных тренеров, а они были постоянно на связи с нами. Мы знали состояние здоровья Бориса Петровича, знали, в каком месте он находился.

Последний раз он по видеосвязи участвовал в работе комитета сборных команд. Он всегда принимал активное участие. Мы обсуждали направления работы тренеров. Борис Петрович всегда был одним из главных людей, которые озвучивали свое виденье. Он плодотворно работал», — приводит слова Мирзояна Sport24.