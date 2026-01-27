Матвей Сафонов объявил о возвращении к тренировкам в составе «ПСЖ»

Российский вратарь Матвей Сафонов объявил о возвращении к тренировкам в составе «Пари Сен-Жермен». Голкипер полностью восстановился после травмы и показал фотографии с тренировочного занятия парижской команды.

«Снова в деле! Готовимся к завтрашнему матчу!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале, прикрепив фото.

Напомним, Матвей Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей. В ближайшем матче «ПСЖ» сыграет с «Ньюкаслом» в рамках Лиги чемпионов (28 января).