Главная Футбол Новости

«Я в шоке. Для чего он «Спартаку»?» Генич — о переходе Владислава Сауся

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход футболиста Владислава Сауся в московский «Спартак». Накануне, 27 января, красно-белые объявили о трансфере Сауся из калининградской «Балтики». В «Спартаке» Владислав будет играть под 17-м номером.

«Я в шоке. Для чего Саусь «Спартаку»? Герман Ткаченко как-то нашёл сумасшедшее определение подобной работе клуба: чайка-менеджмент. То есть когда ты видишь что-то такое сверкнувшее… Это точно не самая проблемная для «Спартака» позиция. И для чего им сейчас нужен Саусь, этой зимой...» — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Все новости

