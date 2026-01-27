Скидки
Главная Футбол Новости

Конте — перед матчем ЛЧ: это будет чудесный вечер. Никто из нас не думает о вылете

Конте — перед матчем ЛЧ: это будет чудесный вечер. Никто из нас не думает о вылете
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси». В среду, 28 января, состоится заключительный тур общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором неаполитанцы встретятся с лондонским клубом.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
«Это определённо будет чудесный вечер, это вечер Лиги чемпионов. Нам предстоит встретиться с такой командой, как «Челси», и это будет великолепный, захватывающий матч с клубом, который мне посчастливилось тренировать. Я знаю, что это за клуб, какие у них игроки и какой у них менталитет. Мы подходим к этому матчу с правильным желанием, решимостью и пониманием: мы знаем, что в этом последнем матче мы играем на все, мы знаем силу нашего соперника, и нам придётся уважать его.

Мы должны смотреть на вещи оптимистично. Никто из нас не думает о вылете из Лиги чемпионов или о том, чтобы не продолжать участие в этом турнире. Правда, мы провели восемь игр, и играем до последней минуты. Мы все хотим двигаться вперёд», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Наполи» после семи туров общего этапа ЛЧ располагается на 25-й строчке турнирной таблицы с восемью очками.

Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение «Наполи» от «Ювентуса»
