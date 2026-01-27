Скидки
«Динамо» Махачкала выразило соболезнования в связи с кончиной Бориса Игнатьева

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» выразила соболезнования в связи с кончиной бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Игнатьев ушёл из жизни сегодня, 27 января. Ему было 85 лет. Во время профессиональной карьеры футболиста Борис Игнатьев выступал за «Динамо» Махачкала.

«Ушёл из жизни заслуженный тренер России, бывший махачкалинский динамовец Борис Петрович Игнатьев Глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича! Светлая память!» — сказано в сообщении пресс-службы махачкалинского «Динамо».

Будучи тренером, Борис Игнатьев работал со сборной России, молодёжной сборной СССР, «Сатурном», киевским «Динамо» и московским «Торпедо». Под его руководством молодёжная сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.

Комментарии
