Конте высказался о разнице в трансферных возможностях «Наполи» и «Челси» перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал предстоящий матч заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси». Специалист отметил, что между двумя клубами существует значительная разница в трансферных возможностях.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
«Если у вас есть возможность потратить более € 100 млн на 22-летних игроков… Все умеют совершать покупки по таким ценам, я бы тоже попросил своего президента сделать это. Проблема в том, что это могут сделать лишь немногие, никто в Италии, в то время как в Англии есть те, кто может пойти и купить, или, например, мадридский «Реал» в Испании. Это значительные инвестиции, а потом они говорят: «Мы инвестируем в молодых игроков». Я понимаю, но кто в Италии потратит € 70 млн на 16-летнего? Реальность в Англии другая и совершенно отличается от нашей. Именно так они становятся доминирующими, что и происходит сейчас», — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

«Наполи» после семи туров общего этапа ЛЧ располагается на 25-й строчке турнирной таблицы с восемью очками.

