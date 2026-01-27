Тернавский: трансфер Сауся означает, что «Спартак» не рассчитывает на Денисова и Хлусевича

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года, бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский прокомментировал трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в стан красно-белых.

«Саусь проявлял себя только полгода в РПЛ, вот если бы хотя бы год провёл на таком уровне… Видимо, «Спартак» нуждается в этом футболисте. Этот трансфер — звоночек, что клуб не рассчитывает на Денисова и Хлусевича, раз покупают россиянина за такие деньги.

Правильно сказал Глушаков — вы не задумываетесь, почему такая большая сумма за переход Сауся, потому что Денисов и Хлусевич ему не уступают», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.