Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тернавский: трансфер Сауся означает, что «Спартак» не рассчитывает на Денисова и Хлусевича

Тернавский: трансфер Сауся означает, что «Спартак» не рассчитывает на Денисова и Хлусевича
Комментарии

Чемпион и обладатель Кубка России 1994 года, бывший игрок «Спартака» Владислав Тернавский прокомментировал трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в стан красно-белых.

«Саусь проявлял себя только полгода в РПЛ, вот если бы хотя бы год провёл на таком уровне… Видимо, «Спартак» нуждается в этом футболисте. Этот трансфер — звоночек, что клуб не рассчитывает на Денисова и Хлусевича, раз покупают россиянина за такие деньги.

Правильно сказал Глушаков — вы не задумываетесь, почему такая большая сумма за переход Сауся, потому что Денисов и Хлусевич ему не уступают», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» объявил о переходе Сауся, а «Зенит» берёт Джона Джона! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android