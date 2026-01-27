Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ди Мария: Роналду номер один по профессионализму в сравнении с Месси

Ди Мария: Роналду номер один по профессионализму в сравнении с Месси
Комментарии

Бывший полузащитник «Бенфики», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который сейчас выступает за «Росарио Сентраль», высказался о профессионализме форварда Криштиану Роналду и его сравнении с Лионелем Месси.

«С точки зрения профессионализма, Криштиану, безусловно, номер один. Его трудолюбие, способность поддерживать свой уровень, его постоянное стремление быть лучшим, конкурируя с Лео [Месси], действительно заслуживают похвалы, но он попал в эру Месси, что значительно осложнило достижение его цели.

Криштиану был полон решимости упорно трудиться и стремиться стать номером один, но Месси, попивая мате в раздевалке, позже показал, что у него есть дар божий — быть лучшим», — приводит слова Ди Марии AS.

Материалы по теме
Анхель Ди Мария: Мастантуоно гораздо талантливее, чем я. Он игрок высшего уровня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android