Ди Мария: Роналду номер один по профессионализму в сравнении с Месси

Бывший полузащитник «Бенфики», «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» Анхель Ди Мария, который сейчас выступает за «Росарио Сентраль», высказался о профессионализме форварда Криштиану Роналду и его сравнении с Лионелем Месси.

«С точки зрения профессионализма, Криштиану, безусловно, номер один. Его трудолюбие, способность поддерживать свой уровень, его постоянное стремление быть лучшим, конкурируя с Лео [Месси], действительно заслуживают похвалы, но он попал в эру Месси, что значительно осложнило достижение его цели.

Криштиану был полон решимости упорно трудиться и стремиться стать номером один, но Месси, попивая мате в раздевалке, позже показал, что у него есть дар божий — быть лучшим», — приводит слова Ди Марии AS.