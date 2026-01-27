Скидки
Михаил Галактионов раскрыл, почему редко даёт интервью

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему крайне редко даёт интервью. Специалист трудится во главе «Локомотива» с 2022 года. Прежде он работал в «Пари НН» и молодёжной сборной России.

«Хочется говорить о футболе, о нюансах. Я прекрасно понимаю сегодняшнюю реальность. Люди с камерами стараются кого-то поймать, какой-то вопрос задать. Если люди видят, понимают и спрашивают: «Как вы действовали в случае насыщения в опорной зоне? Что вы предложили?» – это нормальный футбольный вопрос, на который хочется отвечать.

На стандартные вопросы ты отвечаешь стандартно, а потом говорят, что он льёт воду или не говорит конкретно. О чём? Я много знаю, что происходит в российском футболе, и если бы я мог говорить о чём-то, то это было бы не совсем правильно и корректно», — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

