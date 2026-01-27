Экс-тренер Хлусевича Тернавский: Даня психологически надломился — Станкович его заклевал

Бывший тренер молодёжной команды тульского «Арсенала», чемпион России в составе «Спартака» Владислав Тернавский высказался о положении Даниила Хлусевича в стане красно-белых.

«За Даню Хлусевича мне вдвойне обидно, мы работали с ним в Туле. Когда он пришёл в «Спартак», нормально играл. Потом что-то не пошло, уже год мало играет. Надо что-то менять или доказывать, если есть силы и желание.

Даня надломился психологически — Станкович его заклевал. Его начали ставить защитником, но какой из него защитник? Он полузащитник, игрок атакующего плана. Человек должен родиться таким, чтобы играть в обороне», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.