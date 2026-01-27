«Мы потеряли большого человека». Юрий Сёмин отреагировал на смерть Бориса Игнатьева

Российский специалист Юрий Сёмин отреагировал на смерть бывшего главного тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева.

«Это очень большая потеря для футбола и для семьи: его верной супруги Иры и Геннадия. Они с супругой прожили вместе, наверное, больше 50 лет. Борис оставил после себя только доброе. Он оставил плоды: громадное количество игроков, которых воспитал в юношеских и молодёжных командах, и передал в национальную команду. Таких тренеров уже нет, и его рекорд побить будет невозможно.

Его человеческие качества… Они на самом высочайшем уровне. Я не видел ни одного подобного человека. В футболе всякое бывает, а это профессия Бориса. Если футболист мало играет, значит, тренер плохой. Что касается Бориса, ни один игрок никогда об этом не может сказать и никогда не говорил. Просто потому что он умел с ними контактировать, умел находить моменты, в которых объяснял игроку, почему футболист играет или не играет. Он прекрасно всё объяснял молодым ребятам.

Выдающийся человек, особенно в воспитании молодёжи, которая переходит на уровень заключения контракта. Это просто уникальный человек! Чисто человеческие качества были при нём на протяжении всей жизни, и они вызывают у меня восхищение. Мы потеряли большого человека. Это наш друг», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.