Данил Пруцев рассказал, пытался ли «Спартак» вернуть его из «Локомотива» этой зимой

Комментарии

Полузащитник Данил Пруцев рассказал, пытался ли «Спартак» вернуть его из «Локомотива» в это трансферное окно. За железнодорожников хавбек играет на правах аренды.

— После ухода Станковича было много слухов, что «Спартак» может тебя вернуть. С тобой связывались?
— Нет, никто из «Спартака» со мной не связывался. Но и я сюда ехал сразу с таким посылом, что как минимум весь сезон проведу здесь, до лета буду играть за «Локомотив». А как аренда закончится, посмотрим, что произойдёт, — приводит слова Пруцева «Матч ТВ».

Пруцеву 25 лет. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи.

