«Из их троицы остался только Сёмин». Тернавский — о смерти Бориса Игнатьева

Чемпион России в составе московского «Спартака» Владислав Тернавский высказался о смерти Бориса Игнатьева. Заслуженный тренер РСФСР ушёл из жизни в возрасте 85 лет.

«Уход Бориса Петровича Игнатьева — большая утрата! Мы вместе были в сборной. Садырин умер, Борис Петрович умер, из их троицы остался только Юрий Павлович Сёмин.

О Борисе Петровиче я могу сказать только всё самое хорошее — добрый и душевный человек, хороший тренер. О нём остались тёплые воспоминания. Он меня даже в сборную два раза вызывал в 96-м году, с Бразилией играли», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.