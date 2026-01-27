Романцев отреагировал на выпад Талалаева в адрес иностранных тренеров

Легендарный экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев отреагировал на резонансное высказывание наставника «Балтики» Андрея Талалаева, который заявлял, что ему нравится противостоять иностранным специалистам: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам [россиянам]». Романцев считает такое высказывание некрасивым.

«Я не читал этой цитаты, но, на мой взгляд, это некрасиво. Хотя я всегда на стороне тренеров. С журналистами разговаривай, их и чихвость, а коллегу не надо. Мне кажется, это неправильно, я своих коллег никогда не обижал», — сказал Олег Романцев в новом выпуске «Спартак Шоу».