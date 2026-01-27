Скидки
Романцев ответил, кто должен возглавлять «Спартак» — российский тренер или иностранец

Романцев ответил, кто должен возглавлять «Спартак» — российский тренер или иностранец
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос, кто должен возглавлять красно-белых — российский или иностранный специалист. С января этого года главным тренером «Спартака» является испанец Хуан Карседо. Ранее во главе красно-белых работал сербский специалист Деян Станкович.

«Не принципиально, кто руководит командой, россиянин или иностранец, главное, чтобы были трофеи и качественная игра. Когда тренер уже назначен, нужно поддержать любого тренера, который к нам придёт, это наше спартаковское семейное дело», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

