Романцев выделил позитивный момент в работе Карпина со сборной России

Романцев выделил позитивный момент в работе Карпина со сборной России
Легендарный экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев выделил положительный момент в работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Для меня его работа приносит удовольствие. Он столько людей показал нам. Мы посмотрели и на молодёжь, и на игроков среднего возраста. Я бы никогда столько игроков не оценил, если бы не его подход к команде. Это здорово», — сказал Олег Романцев в новом выпуске «Спартак Шоу».

Напомним, с февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские матчи.

