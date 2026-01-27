Скидки
Главная Футбол Новости

Форвард «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев подписал контракт с «Ротором» на условиях аренды

Комментарии

Нападающий калининградской «Балтики» Абу-Саид Эльдарушев стал игроком «Ротора» из Лиги Pari. Переход 24-летнего футболиста состоялся в рамках аренды, рассчитанной до конца текущего сезона. Об этом сообщает волгоградский клуб на официальном сайте.

В первой половине сезона Эльдарушев не выходил на поле за «Балтику», так как находился в аренде в витебском «Макслайне», с которым стал чемпионом Беларуси. Зимой форвард вернулся в российский клуб.

На данный момент «Ротор» занимает седьмое место во втором по силе дивизионе России. У волгоградского клуба в активе 30 очков, а отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.

Все новости

