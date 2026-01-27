«Это самое плохое». Романцев осудил современных футболистов за высказывания в СМИ

Легендарный экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о тенденции высказываний футболистов в СМИ по поводу тренеров. Он считает, что подобной чрезмерной открытости и вседозволенности в публичных высказываниях игроков быть не должно.

«Сейчас футболисты выступают и по радио, и по телевидению, и в газетах: то нравится, то не нравится… Критикуют тренера, который уже ушёл – это вообще самое плохое.

Да и вообще обсуждают тренера. Если бы про меня кто-то что-то обсудил, даже если что-то хорошее, я бы сразу сказал, что этого делать нельзя», — сказал Олег Романцев в новом выпуске «Спартак Шоу».