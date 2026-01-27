Скидки
Главная Футбол Новости

Романцев высказался об эмоциональности тренеров, упомянув Станковича и Газзаева

Романцев высказался об эмоциональности тренеров, упомянув Станковича и Газзаева
Комментарии

Легендарный экс-тренер московского «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос об эмоциональности футбольных тренеров и о том, как она может отражаться на команде. По мнению Романцева, эмоциональность имеет право на существование, но она не должна слишком выплёскиваться на публике.

«Мы же говорим об обычных людях. У каждого своя психология, свой взгляд. Если эмоциональный Газзаев бегает, прыгает, я не могу его осуждать. Я в себе держу. Другое дело, когда это выплёскивается, как Деян Станкович перестал себя контролировать. Этого нельзя делать, это наносит ущерб имиджу команды», — сказал Олег Романцев в новом выпуске «Спартак Шоу».

Комментарии
