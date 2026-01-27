Скидки
Данил Пруцев заявил, что готов играть в Европе за топовый клуб в топовой лиге

Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев заявил, что готов перейти в европейский топ-клуб из сильнейшего чемпионата. За железнодорожников хавбек играет на правах аренды.

— Егор (брат Данилы. — Прим. «Чемпионата») пробивается через Словению и Сербию. А ты если в Европу и поедешь, то только в топ-5? В «минорные» чемпионаты ехать не готов?
— Да, так и есть. Я сейчас играю в «Локомотиве», а это топ-клуб, в том числе по европейским меркам. Какой смысл мне ехать на понижение куда-то в надежде, что когда-нибудь позовут выше? Поэтому — да, если уж и ехать, то напрямую в топовую лигу и топовый клуб, — приводит слова Пруцева «Матч ТВ».

Пруцеву 25 лет. В нынешнем сезоне он провёл 21 матч на клубном уровне, забил один гол и сделал три результативные передачи.

