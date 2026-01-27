Олег Романцев: в этом «Спартаке» только три-четыре футболиста показывают чемпионскую игру

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев заявил, что из текущего состава красно-белых по-настоящему чемпионскую игру показывают не более трёх-четырёх футболистов.

«Я вот смотрю на игроков, с кем бы из них я стал чемпионом. В этом «Спартаке», думаю, три-четыре человека только показывают чемпионскую игру. Которые и по психологии чемпионы, и по игре, и хотят этого», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».

На зимний перерыв «Спартак» ушёл, занимая шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков.