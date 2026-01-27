Скидки
Тернавский — о Карседо в «Спартаке»: Шпилевский на Кипре был успешен, а «Пари НН» — внизу

Тернавский — о Карседо в «Спартаке»: Шпилевский на Кипре был успешен, а «Пари НН» — внизу
Комментарии

Чемпион России в составе московского «Спартака» Владислав Тернавский оценил назначение Хуана Карседо на должность главного тренера красно-белых. Ранее испанский специалист работал в кипрском «Пафосе».

«Тренеров в «Спартаке» то ругают, то хвалят. Как пойдёт у Карседо — покажет время. Будет понятно после первых игр. Шпилевский тоже на Кипре успешно работал, а «Пари НН» — внизу. Карседо уже работал в «Спартаке», но прошло больше 10 лет — уже даже поколение болельщиков сменилось», — сказал Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ этого сезона.

