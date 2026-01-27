Романцев обратился к болельщикам «Спартака» на фоне назначения Карседо

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев обратился к болельщикам красно-белых после назначения Хуана Карседо. Испанец стал новым главным тренером красно-белых. Ранее «Спартак» возглавлял сербский специалист Деян Станкович.

«Мы обсуждали, рассуждали, каждый своё мнение высказывал, кто-то за одного кандидата, кто-то — за другого. Но сейчас уже назначили тренера, у нас вариантов нет, уже не надо обсуждать, что хотелось бы того, хотелось бы этого, давайте объединимся, пойдём на стадион, поддержим команду, какая она есть, она наша», — сказал Романцев в выпуске YouTube-канала «Спартак Шоу».