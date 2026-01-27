Скидки
«Бомбардиры всегда заставят замолчать». Гвардиола — о спаде результативности Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, почему форвард Эрлинг Холанд в последнее время испытывает трудности с забиванием голов с игры. Норвежский футболист забил один гол в девяти последних встречах за «горожан» — «Брайтону» с пенальти в матче АПЛ.

«Команда должна играть лучше, создавать больше моментов, и тогда он забьёт. Никогда не стоит недооценивать нападающих, бомбардиров, потому что они всегда заставят вас замолчать. Он будет забивать всю оставшуюся жизнь, это точно…» — приводит слова Гвардиолы City Xtra на своей странице в социальной сети X.

Всего в нынешнем сезоне Холанд принял участие в 32 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами.

