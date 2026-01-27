Скидки
«Женщина моей жизни!» Роналду поздравил невесту Джорджину с днём рождения

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил свою невесту модель Джорджину Родригес с 32-летием.

«С днем ​​рождения, женщина моей жизни!» – написал Роналду в социальной сети Х, сопроводив пост эмодзи красного сердца и совместной фотографией.

Напомним, Родригес и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Пара воспитывает пятерых детей, двое из которых общие. В августе 2025-го девушка сообщила, что футболист сделал ей предложение, и показала обручальное кольцо с внушительным камнем. Как сообщают СМИ, свадьба пары запланирована на лето 2026 года, после чемпионата мира. Церемония должна пройти в кафедральном соборе Фуншала, на родине футболиста — острове Мадейра.

