«Шаг за шагом». Криштиану Роналду — после победы «Аль-Насра» над «Аль-Таавуном»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды над клубом «Аль-Таавун» (1:0) в 18-м туре саудовской Про-Лиги. Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маджид Аль-Шамрани.

«Шаг за шагом. Полная концентрация на нашей цели», — написал Криштиану Роналду в соцсети X, опубликовав фотографии с встречи.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В активе команды 50 набранных очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Аль-Хиляля» составляет пять очков.