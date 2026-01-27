Нападающий «Балтики» Оффор: мы довольны не всем, могли быть и выше в таблице

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор рассказал о своей адаптации в калининградской команде, а также поделился впечатлениями от наиболее яркого, по его мнению, эпизода первой части текущего сезона Мир РПЛ.

«Соскучился по тренировкам, но пока мне надо восстановиться полностью. Не знаю, когда вернусь, это вопрос к докторам. При этом чувствую себя лучше. У меня уже были хронические проблемы с плечом, поэтому решились на операцию, чтобы больше оно не мешало. Сейчас восстанавливаюсь.

Мы довольны не всем, могли быть и выше в таблице. Самая большая для нас игра в первой части чемпионата — победа над «Спартаком» дома со счётом 1:0. Эта игра показала наш истинный характер. Матч в Москве я тоже помню, тогда мы выиграли 3:0. Я забил первый гол за команду, это особое чувство для форварда. Главный фактор нашего успеха — командный дух, мы все как один механизм во главе с тренером. Один за всех и все за одного.

Андрей Талалаев — отличный тренер, всегда полностью сконцентрирован. У него очень сильные характер и личные качества. Мы должны у него учиться. К нему есть только уважение, но не страх. Если нашими игроками интересуются другие команды, то мы всё делаем верно. Нам будет непросто сохранить всех игроков.

Россией я впечатлён с положительной стороны. Чувствую себя просто фантастически в Калининграде. Люблю русский борщ, был в бане. Если говорить о мечтах, то хочу выиграть РПЛ и Кубок. В футболе всё возможно. Всё зависит от самоотдачи и труда. Наши фанаты верят в нас, а мы должны продолжать трудиться. И тогда всё возможно», — сказал Оффор в эфире «Матч ТВ».