«Спартак» объявил о возвращении Самошникова в Москву со сборов в ОАЭ

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте проинформировала, что крайний защитник команды Илья Самошников по медицинским причинам вынужден продолжить подготовку к весенней части сезона в Москве.
«По медицинским причинам Илья Самошников продолжит подготовку к весенней части сезона в Москве. После выполнения комплекса необходимых процедур он вернётся в ОАЭ. Возвращение футболиста в расположение команды планируется к матчу с «Пюником», — написано в сообщении «Спартака».
«Спартак» проведёт товарищеский матч с армянским «Пюником» во вторник, 3 февраля.
Самошников перешёл в стан красно-белых минувшим летом. За этот период 28-летний защитник принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
