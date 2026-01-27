Скидки
Флик — об игре с «Копенгагеном» в ЛЧ: цель ясна: победить и попасть в топ-8

Флик — об игре с «Копенгагеном» в ЛЧ: цель ясна: победить и попасть в топ-8
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче с «Копенгагеном» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча состоится завтра, 28 января, и начнётся в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Копенгаген
Копенгаген, Дания
«Надеюсь, что игроки чувствуют себя хорошо, я уважаю «Копенгаген». Самое главное – выполнять свою работу, хорошо защищаться и показать свою лучшую игру. Цель ясна: победить и попасть в топ-8.

Мы сосредоточимся только на том, что в наших силах. Это будет правильно. Мы должны показать себя с лучшей стороны, это будет тяжёлый матч. У меня нет оправданий, и я горю желанием играть. Уверен в нашем стиле игры, и завтра я хочу его увидеть.

Новый формат турнира? Мне нравится. У нас есть отличная возможность пробиться в восьмёрку лучших. Мы сделаем всё возможное, чтобы оказаться там. Мне нравится этот новый формат», – приводит слова Флика Marca.

На данный момент «Барселона» занимает девятое место в таблице Лиги чемпионов, набрав 13 очков.

