Саусь провёл первую тренировку в «Спартаке», Ву и Бонгонда прибыли на сборы команды

Пресс-служба «Спартака» на официальном сайте проинформировала, что новоиспечённый полузащитник красно-белых Владислав Саусь провёл первую тренировку с командой.

Также центральный защитник Кристофер Ву и крайний нападающий Тео Бонгонда присоединились к «Спартаку» после выступления на Кубке африканских наций. Ву выступал в составе сборной Камеруна, а Бонгонда играл за ДР Конго.

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак» Москва

В понедельник, 26 января, московский «Спартак» официально объявил о переходе Сауся, который будет выступать за красно-белых под 17-м номером.

После 18 матчей Мир Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.

