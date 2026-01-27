«С утра в себя прийти не могу». Евгений Ловчев — о смерти Бориса Игнатьева

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева. Специалист ушёл из жизни на 86-м году.

«Борис Петрович Игнатьев — человек футбола, нашей среды. Он ближайший друг Юрия Павловича Сёмина, всё время был с ним, практически во всех клубах, в то же время и до сборной дорос. Надо сказать, что этот человек слепил себя сам, играл в незаметных командах — в Горьком много времени провёл. Тренерскую карьеру начинал в юношеских сборных и дорос до высокого уровня.

Но прежде всего он был человеком хорошим. Неслучайно Юрий Павлович — человечище высочайшего уровня — всё время его звал, потому что знал, что Борис Петрович его не предаст, всегда поможет. Это настолько приятный, порядочный человек! Я с утра в себя прийти не могу.

Одно за другим идёт. Мой учитель и отец Никита Павлович Симонян совсем недавно ушёл, потом – мой друг Игорь Золотовицкий. А вчера мы смотрели фильм про Симоняна и «Арарат-73», и в это время умерла Люба Хусаинова — жена Галимзяна, нашего великого капитана. Мы с ней очень близки были, моя жена за ней присматривала. Одно, другое, третье — такое впечатление, что снаряды рвутся рядом», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.