«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником «Марселя» Гомесом — Санти Уна

«Вулверхэмптон» интересуется полузащитником «Марселя» Гомесом — Санти Уна
«Вулверхэмптон» планирует подписать полузащитника «Марселя» Анхеля Гомеса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Санти Уна в социальной сети X.

По данным источника, английский клуб планирует взять игрока в аренду с правом выкупа, которое будет активировано в случае сохранения места в английской Премьер-лиге по итогам сезона.

Анхель Гомес является воспитанником «Манчестер Юнайтед», на взрослом уровне он также выступал за эту команду. В послужном списке игрока есть «Лилль» и «Боавишта». За провансальцев он выступает с 2025 года. В 20 матчах текущего сезона Гомес забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

