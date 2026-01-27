«Футбол был моей музыкой, поле — моим пианино». Пьянич официально завершил карьеру

Бывший полузащитник «Барселоны», «Ювентуса», ЦСКА и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич официально объявил о завершении карьеры.

«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар – это нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим пианино. Я мечтал, чтобы вы услышали красоту этой игры.

Сегодня с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить её со всеми вами.

Особая благодарность моей семье, которая всегда была моей главной опорой и моей незримой силой. Тренерам, товарищам по команде, с которыми я разделял мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры.

Спасибо всем за то, что вы стали частью этой музыки», – написал Пьянич на своей странице в социальной сети.

Последним клубом в карьере 35-летнего полузащитника стал московский ЦСКА, который он покинул минувшим летом. В составе красно-синих Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

Материалы по теме В «Актобе» уточнили информацию о возможном подписании Нани, Пьянича и Смолова

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: