Ольмо — о Ямале: сравнивать любого игрока с Месси — безумие, у Ламина свой путь

Полузащитник «Барселоны» Даниэль Ольмо высказался о сравнениях вингера сине-гранатовых Ламина Ямаля и экс-форварда каталонцев Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».

«У Ламина свой путь, и он это знает. Сравнивать любого игрока с Месси – безумие, но Ламин – потрясающий, он молод, и он даёт нам многое и даст ещё больше. Однако у него свой путь, мы здесь, чтобы помочь ему стать лучше. Это будет командная работа. Если Ламин будет хорошо играть, забивать и побеждать, будет побеждать команда. Мы все вместе в этом деле», – приводит слова Ольмо Marca.

В нынешнем сезоне 18-летний Ямаль провёл 26 матчей во всех турнирах, где отметился 11 голами и 12 результативными передачами.