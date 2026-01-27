Скидки
Товарищеский матч «Пари НН» — «Факел» отменён из-за погоды

Комментарии

Нижегородский «Пари НН» объявил об отмене товарищеского матча с воронежским «Факелом» из-за погоды. Команды должны были выйти на поле спортивного комплекса «Калиста» в Белеке (Турция). Встреча была запланирована на сегодня, 27 января.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
27 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Перенесён
Факел
Воронеж, Россия

«Уважаемые болельщики! Сообщаем, что по причине неблагоприятных погодных условий матч с командой «Факел» отменён! Вместо матча команда проведёт тренировку в тренажёрном зале, чтобы поддержать необходимую физическую форму. Благодарим за ваше понимание и поддержку!» — говорится в сообщении пресс-службы нижегородского клуба в телеграм-канале.

«Пари НН» занимает 14-еместо в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 14 очков в 18 встречах.

