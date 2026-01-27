«Краснодар» обыграл «Елимай» из Казахстана в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Краснодар» и казахстанский «Елимай». Игра проходила на стадионе «Дубай Полис Клаб» в ОАЭ. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «быков».

В начале встречи счёт открыл нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов. На 57-й минуте крайний нападающий «Елимая» Жан-Али Пайруз восстановил равновесие. На 76-й минуте полузащитник чёрно-зелёных Ефим Буркин вывел их вперёд.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги подопечные Мурада Мусаева заработали 40 очков и располагаются на первой строчке, опережая ближайшего преследователя в лице «Зенита» на одно очко.

