В «Факеле» сообщили, что товарищеский матч с «Пари НН» отменён решением Шпилевского

Пресс-служба воронежского «Факела» назвала причину отмены товарищеского матча с «Пари НН». Команды должны были выйти на поле спортивного комплекса «Калиста» в Белеке (Турция). Встреча была запланирована на сегодня, 27 января. Ранее нижегородцы сообщили об отмене игры из-за погоды.

«Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена», — говорится в сообщении пресс-службы «Факела» в телеграм-канале.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский работает в клубе с июня прошлого года. Нижегородцы занимают 14-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. У команды 14 очков в 18 матчах.