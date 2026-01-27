Семь болельщиков ПАОКа погибли в автомобильной аварии в Румынии — Skai

Микроавтобус с 10 болельщиками ПАОКа столкнулся с грузовиком на автотрассе в Румынии, семь болельщиков погибли, ещё три получили ранения. Об этом сообщает телеканал Skai. Автобус следовал из Греции через Румынию во Францию на матч команды в 8-м туре общего этапа Лиги Европы с «Лионом».

По информации источника, авария произошла днём на автомагистрали DN6 — E70. Микроавтобус попытался совершить обгон, но, не успев вернуться на свою полосу, столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком, который перевозил в цистерне спирт. Микроавтобус отбросило на обочину.

Отмечается, что МИД Греции сразу же поручил греческому посольству в Бухаресте и консульскому отделу оказать всю возможную помощь греческим гражданам и их семьям. Специальная группа из посольства направляется на место аварии и в больницы, куда были отправлены пострадавшие.