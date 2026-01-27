Стало известно, в каком случае «Ливерпуль» продаст Робертсона «Тоттенхэму»— Джейкобс

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может перейти в «Тоттенхэм Хотспур» лишь в том случае, если «красные» найдут ему замену. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети X.

По данным источника, стоимость трансфера составит £ 5 млн, будут предусмотрены и бонусные выплаты. Однако на данный момент работа в этом направлении не продвигается, поскольку мерсисайдцы будут готовы расстаться с шотландцем лишь в том случае, если найдут ему замену.

«Красные» хотели вернуть Константиноса Цимикаса, который на правах аренды выступает за «Рому». В договоре с итальянским клубом нет пункта о досрочном прекращении аренды. Римляне отпустят игрока, только если найдут, кем его заменить.