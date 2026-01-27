Скидки
Агент Самошникова рассказал, когда игрок присоединится к сборам «Спартака»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Ильи Самошникова, рассказал о причинах отъезда своего клиента из расположения клуба, а также назвал сроки его возвращения в команду.

«У Ильи всё хорошо. Он прошёл обследование — показало небольшое повреждение. Надо пройти неделю процедур, и будет возвращаться к полноценным тренировкам в общей группе, поэтому всё хорошо, никаких глобальных проблем», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что футболист покинул расположение команды на сборе в ОАЭ и отправился в Москву.

